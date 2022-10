Die Franz Fagerer GmbH ehrte kürzlich langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Insgesamt zehn Jubiläen wurden gewürdigt, darunter zwei für 40 Jahre und eine für 45 Jahre Betriebszugehörigkeit. "Wie jede Firma ist die Franz Fagerer GmbH so gut wie ihre Mitarbeiter – was in unserem Falle ein Glück ist, denn der Ruf unseres Teams ist hervorragend", betonten die Geschäftsführer Christian Gasser und Robert Edlinger. "Egal ob in unserem Kernbereich Installationen oder im Fachhandel, egal ob für private oder gewerbliche Kunden. Danke an alle, die nun schon über Jahre und Jahrzehnte so viel Charakter und Verantwortungsbewusstsein zeigen, sowohl gegenüber Kunden als auch gegenüber Kollegen."