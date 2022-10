"Ausgangspunkt von 'Kulturgestöber und Abendbrot' ist der Trend, dass viele Menschen wohl mehr über das Taj Mahal und den Eiffelturm wissen als über Kunst und Kultur in der näheren Umgebung." Mit dieser doch recht provokanten Feststellung versucht das Kulturnetzwerk "Osttiroler Kulturspur" auf die Veranstaltung am 21. Oktober in mehreren Osttiroler Gemeinden aufmerksam zu machen. „Kultur und lokale Geschichte sind nicht nur Beschäftigungsfelder einiger weniger Idealisten, sondern geht alle Gemeindebürger etwas an. Mit dem Programm wollen wir all das, was lokale Kultur ausmacht, in den Gemeinden stärker sichtbar und erlebbar machen“, sagt Christian Waltl, der Geschäftsführer der Osttiroler Kulturspur.

In Matrei gibt es etwa eine Sonderführung durch die Filialkirche St. Nikolaus, in Sillian Live-Musik mit Harfe, Hackbrett und Gerstensuppe oder eine Sonderführung durch Burg Heinfels.

Für 2022 haben sich sieben Veranstaltende gefunden, welche sich eins wissen mit der Absicht von Kulturgestöber & Abendbrot. Sie hoffen, dass ihr Angebot gut angenommen wird. „Wenn es uns gelingt, dass die Menschen stolz auf ihre Kulturschätze sind und anderen darüber erzählen“, trägt das zum Gleichgewicht in der Gemeinschaft bei und generiert auch einen kulturtouristischen Nutzen“, ist Waltl überzeugt.