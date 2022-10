Lienz ohne Big Mac & Co.: Das kann man sich fast nicht mehr vorstellen. Seit 20 Jahren gibt es in der Stadt nun schon den Fast Food-Tempel, den Karl Jurak betreibt. Generationen sind dort bereits ein- und ausgegangen. Jetzt sieht Karl Jurak, der Franchisenehmer von McDonald's in Lienz, das Gebäude, in dem unzählige Burger und Pommes über den Ladentisch gegangen sind, in die Jahre gekommen. Besser gesagt - das hat er schon vor zwei Jahren gesehen. Denn schon damals wälzte er Pläne für einen Betrieb ohne CO²-Emissionen.