Der Sommer war für die Lienzer Bergbahnen ein guter: Rund 100.000 Ersteintritte wurden gezählt, damit Vorkrisenzahlen fast erreicht. Der Osttirodler, die Cash Cow im Skigebiet Hochstein, läuft und läuft. Demnächst kann man den Ein-Millionsten Besucher begrüßen. Man ist zufrieden: Die Inszenierung am Berg, sowohl am Zettersfeld als auch am Hochstein zahlt sich aus. Da hielten Franz Theurl, Aufsichtsratsvorsitzender der Lienzer Bergbahnen und Vorstand Mario Tölderer nicht hinterm Berg. In Hinblick auf den kommenden Winter ist man optimistisch.