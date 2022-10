Zum ersten "Iseltaler Traktorzoichn" in die Hubener Eisarena lud am Samstag die Jungbauernschaft Landjugend Huben der Gemeinde Matrei in Osttirol ein. Nach den Willkommensworten von Obfrau Anna Rogl begrüßte Bürgermeister Raimund Steiner die rund 250 Besucherinnen und Besucher sowie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Steiner übernahm auch den Ehrenschutz der Veranstaltung. Im ersten Durchgang musste ein Traktor mit einem Gewicht von circa 1200 Kilogramm von vier Teilnehmern über den Platz gezogen werden. Dabei galt es, eine Strecke von rund 20 Metern zurückzulegen.