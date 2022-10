Die Kinder von Außervillgraten sind wohl die jüngsten "Studenten" Osttirols. Sie haben im Zuge der "Universität im Dorf" Salben und Desinfektionsmittel hergestellt. Der Workshop für die Kinder war auf das Motto der Jubiläumsausgabe abgestimmt - „Ein unmaskierter Blick auf Corona“. Für die Veranstaltung Ende September wurde das Haus Valgrata in einen Hörsaal verwandelt. Als Mensa-Mitarbeiterinnen fungierten die Bäuerinnen aus Außervillgraten.

Über das große Thema der vergangenen zwei Jahre diskutierten mit den Erwachsenen Claus Oberhauser, Andreas Exenberger, Daniela Schuster, Georg Fischer sowie Gernot Walder intensiv mit Vizerektor Bernhard Fügenschuh. Am zweiten Tag der Veranstaltung gab es mit drei weiteren Vortragenden viel zur Corona-Pandemie zu erfahren und zu diskutieren. Altrektor und Minister außer Dienst, Karlheinz Töchterle (ÖVP), sprach über Pandemie-Diskurse einst und heute und führte in seinem Referat bis weit zurück in die Antike.