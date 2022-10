Wie feiern Sillianer "Gitschn" und "Buibm" standesgemäß ihre Jungbürgerfeier? Natürlich mit den "Sillianer Buibm". Die über hundert jungen Sillianer sind der Einladung des Bürgermeisters Franz Schneider zur Jungbürgerfeier gefolgt - zuerst in die Kirche, danach in den Kultursaal. Schneider hat den Abend gemeinsam mit dem Ausschuss für Kultur, Vereine und Familie organisiert. Für den Job des Moderatorenduos ist man in den Reihen der Jungbürger fündig geworden. Caroline Mair und Philip Walder führten durch das Programm und stellten fest, dass "der Festabend zu 100 Prozent das Zertifikat 'Made in Sillian' trägt." Messgestaltung, musikalisches Rahmenprogramm, Catering und Ausschank wurden ausschließlich von und mit Einheimischen umgesetzt.