Schwerer Unfall Samstagabend in Osttirol: Gegen 18.15 Uhr kam eine 21-jährige Österreicherin mit ihrem Auto auf der Großglocknerstraße in Iselsberg in Richtung Kärnten aus bisher unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge stürzte sie mit dem Fahrzeug rund 35 Meter über steiles Gelände ab, wo der PKW an einem Baum hängen blieb und auf dem Dach zu liegen kam.

Die Lenkerin, die unbestimmten Grades verletzt wurde, musste von der FFW Lienz und Dölsach mittels Bergeschere aus dem Fahrzeug befreit werden und schließlich in das BKH Lienz einliefert werden.