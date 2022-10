Insgesamt hatten sich 16 Lehrlinge bei den Ausscheidungen in den einzelnen Bundesländern für das Österreichfinale qualifiziert. Im Rahmen des Wettbewerbs, der vorgestern im WIFI Salzburg über die Bühne ging, mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Warenpräsentation, aber auch in Verkaufsgesprächen mit einem Testkunden ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Dabei zeigten die beiden Tiroler Lehrlinge Lukas Rödlach vom Lehrbetrieb Sport Norz in Leutasch und die Osttirolerin Anja Blassnig starke Leistungen - wobei Letzere die Jury vollauf überzeugen konnte. Die 18-Jährige aus Nußdorf-Debant, die bei Tally Weijl in Lienz arbeitet, landete auf dem hervorragenden 2. Platz. Den Sieg holte sich Emanuel Säly aus Vorarlberg, Platz 3 ging an Anja Lackner aus der Steiermark.