Der Zeit ihre Kunst und der Kunst ihre Freiheit – so steht es am Gebäude der Wiener Secession. Die Kunst ist das Genre, das gesellschaftliche wie politische Missstände aufgreift und kritisch hinterfragt. Frei war auch jener Künstler, der das Penis-Plakat geschaffen hat. Gegen Gewalt an Frauen ist es gerichtet. Sein Plakat beim Lienzer Gymnasium hat dieses Ziel verfehlt. Der Mann, der neben dem Penis-Plakat affichiert war, wurde verunglimpft, Diskriminierungsrufe wurden laut. Und es gibt Kritik, dass es alle Männer zu Gewalttätern macht.