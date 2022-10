Es ist nicht nur Stadtgespräch - im ganzen Bezirk gehen die Wogen hoch. Die Plakatkombination beim Lienzer Gymnasium, wo ein Penis-Plakat mit der Aufschrift "Rechtfertigt das deine Gewalt" knallhart neben dem angesehenen Lienzer Installateur Erwin Flatscher angebracht ist, ist vielen zuwider. Beim Penis-Plakat handelt es sich um den Teil der Kampagne #etwaslaeuftfalsch, die sich gegen Gewalt an Frauen richtet. Und es ist beim Plakatieren etwas falsch gelaufen. Flatscher selbst sagt: "Ich war schockiert, als ich das gesehen habe. Das Kampagnenplakat ist sehr unsensibel angebracht, es ist im Grunde eine Beleidigung meiner Person, denn hier wird man in jedem Fall in Zusammenhang gebracht."