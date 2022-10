Der Equal Pay Day ist jener Tag, von dem an Frauen im Vergleich zu Männern das restliche Jahr ohne Bezahlung arbeiten. Im Bezirk Lienz findet dieser heuer am 15. Oktober statt. Dazu die ÖGB-Regionalfrauenvorsitzende Evelyn Müller: „Wenn wir in diesem Tempo weiter machen, haben wir in Tirol erst 2096 eine echte Gleichberechtigung von Frauen und Männern erreicht!“ Der tirolweite Equal Pay Day fällt heuer auf den 18. Oktober.