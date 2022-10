Die Kampagne #etwaslaeuftfalsch reflektiert die Hintergründe der Gewaltverbrechen an Frauen in der Gesellschaft und beleuchtet das Thema der Femizide aus künstlerischer und aktivistischer Sicht. Von der Plakatserie gibt es zwei Editionen, die zweite, recht provokante, sieht man auch in Lienz, wo sie in Zusammenarbeit mit dem Frauenzentrum Osttirol angebracht wurde.