Singapur, die Metropole des Geldes. Eine Stadt, die niemals schläft. Ein Schmelztiegel von Kulturen mit faszinierenden Skylines. In dieser Stadt gibt es vom 29. Oktober bis 2. November "Eine Ode an Österreich" in Form einer Austria Gourmet Woche. Auf die Beine gestellt wurde diese in Zusammenarbeit der Österreichischen Botschaft in der Löwenstadt und des Austria National Tourist Office. Gourmets dürfen sich dort auf ein exklusives Vier Hände Dinner-Erlebnis freuen. Der Osttiroler Haubenkoch Josef Mühlmann aus Innervillgraten und der Sterne-Koch Armin Leitgeb aus Villach stellen sich dafür in die Küche des Restaurants "665°F" im Hotel Andaz.