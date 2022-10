Viele Kinder haben aufgrund der Pandemie nicht schwimmen gelernt. Deshalb hat das Land Tirol die Unterstützung für das Schulschwimmen im heurigen Frühjahr massiv aufgestockt. Und die Tiroler Schwimminitiative zeigt Wirkung: 834 Klassen, davon 71 im Bezirk Lienz, haben vom Angebot Gebrauch gemacht und über das Tiroler Schulsportservice 5.250 Stunden Schwimmunterricht mit ausgebildeten Trainern absolviert.

„Es ist uns bereits im vergangenen Schuljahr gelungen, einen Gutteil der coronabedingt ausgefallenen Schwimmstunden wettzumachen“, freut sich Sportlandesrat Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler. Fast 15.000 Tiroler Kinder, der Großteil davon Volksschüler, haben innerhalb nur eines Semesters unter fachkundiger Anleitung Schwimmen gelernt oder ihre Technik verbessert. Im gesamten Schuljahr 2018/2019 – also vor Corona – haben rund 7.000 Schüler einen geförderten Schulschwimmkurs absolviert. „Jedes Kind in Tirol soll schwimmen lernen und sich zumindest über Wasser halten können. Mit der Schwimminitiative, die wir auch heuer fortführen, leisten wir dazu einen großen Beitrag“, so Geisler.

Zehn Schwimmstunden pro Klasse

Die Zahl der unterstützten Schwimmeinheiten in allen Schulstufen wurde im vergangenen Schuljahr 2021/2022 von sechs auf zehn erhöht. Außerdem leistet das Land einen Beitrag zu den Eintritts- und Fahrtkosten. In Absprache mit dem Tiroler Behindertensportverband können für Klassen mit Schülern, die einen erhöhten Betreuungsbedarf haben, außerdem Assistenztrainer gefördert werden. Die Kosten für die Schwimmtrainer sowie Eintritte und Fahrtkosten wurden im Schuljahr 2021/2022 vom Land Tirol tirolweit mit rund 200.000 Euro unterstützt.

133 Osttiroler Klassen nutzen Tiroler Schulsportservice

Das Tiroler Schulsportservice bietet Schulklassen die Möglichkeit, qualifizierte Trainer nicht nur für den Schwimmunterricht, sondern auch für viele andere Sportarten einzuladen. Im Schuljahr 2021/22 haben in Osttirol 133 Klassen von diesem Angebot Gebrauch gemacht. Im heurigen Schuljahr 2022/2023 können Volksschulen pro Klasse sogar bis zu 52 Bewegungseinheiten mit qualifizierten Trainern, davon zehn Stunden Schwimmen und je sechs Stunden in den Bewegungskompetenzen Laufen, Springen, Werfen & Fangen, Rollen & Stützen, Balancieren, Klettern & Hangeln sowie Gleiten & Fahren, in Anspruch genommen werden.