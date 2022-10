Das Österreichische Kolpingwerk hat am Freitag den Vorsitzenden der Kolpingsfamilie Lienz Meinhard Pargger mit dem Silbernen Ehrenzeichen für Verdienste um Kolping Österreich ausge­zeichnet. Diese hohe Würdigung wurde dem langjährigen Lienzer Funktionär anlässlich der diesjährigen Bundes­versammlung in Linz verliehen.

Meinhard Pargger ist damit der erste Tiroler, der diese Aus­zeichnung erhalten hat – übrigens die höchste, die an aktive Funktionäre vergeben wird. Präsidentin Christine Leopold betonte in ihrer Laudatio, "dass Meinhard Pargger von Beginn seiner Mitglied­schaft an verschiedene Funktionen in der Kol­pings­familie Lienz über­nommen und als Vor­sitzender eine verantwor­tungs­volle Vereinsführung ga­ran­tiert hat. Mit Weit­sicht und Vernunft hat er mit der Neuausrichtung und ste­tigen Erneu­erung des Kol­pinghauses richtungsweisende Ent­scheidungen getroffen. Damit hat er sichergestellt, dass das Kolpinghaus bis zum heutigen Tag einen wichtigen Begeg­nungsort in der Stadt Lienz darstellt. Auch für zahlreiche Aktivitäten der Kolpings­familie ist Meinhard Pargger wichtiger Ideengeber und trei­bende Kraft. Besonders ist an dieser Stelle die Organisation der 23. Inte­r­nationalen Kolping-Ski­­meister­scha­ften zu nennen, eine Veranstaltung, die viel dazu beigetragen hat, die Kolpinggemeinschaft ebenso wie das Ansehen von Kolping Österreich über die Grenzen unseres Landes hinaus zu stärken."

Meinhard Pargger arbeitet seit 1997 im Wirtschaftsvorstand von Kolping Lienz, ist seit 2003 Obmann des Wirtschaftsvorstandes und führt seit 2011 als Obmann und Vorsitzender den Lienzer Kolpingverein.