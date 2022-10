"Wenn Mama und Papa arbeiten gehen, darf ich zu (m)einer Tagemutter/meinem Tagesvater" – so lautet das Motto dieser wertvollen Betreuungsform. Am 7. Oktober wurde österreichweit der Welttag der Tageseltern gefeiert. Diesen nahm sich das Eltern-Kind-Zentrum Lienz zum Anlass, um den 15 angestellten Tagesmüttern und einem Tagesvater in Osttirol, gemeinsam mit den Eltern, ein kleines "Danke" zu überbringen. Tageseltern üben einen Beruf aus, der die ganze Gesellschaft berührt.

Eltern, die sich für eine Tagesmutter entscheiden, wissen um die Vorteile dieser kindgerechten Betreuung. In besonderer Form wird berufstätigen Eltern ein hohes Maß an Flexibilität geboten und gleichzeitig finden die Kinder eine sehr familienähnliche Atmosphäre vor.

Das Tagesmutterwesen in Osttirol hat sich in den letzten Jahren stark vergrößert und weiterentwickelt. Eine qualitativ hochwertige Ausbildung und eine Vielzahl an möglichen Zusatzausbildungen macht Tageseltern zu vielseitigen, pädagogischen Allroundern, die mehrere Kinder verschiedenen Alters gleichzeitig betreuen können. Alle Tagesmütter sind über das Eltern-Kind-Zentrum angestellt und voll sozial abgesichert.

Aufgrund der steigenden Nachfrage werden auch für Osttirol wieder neue Tagesmütter und Tagesväter gesucht. Bei Interesse: Eltern-Kind-Zentrum Lienz, Sabine Weiler 04852-61322-13 oder Tagesmutterhandy 0676-9300148.