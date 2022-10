Weniger geht fast nicht mehr: Osttirol schreibt seine historisch niedrigste Arbeitslosenquote, die bei 2,6 Prozent liegt. Tief in der Vollbeschäftigung ist man damit. In den vergangenen Jahren hat man lange darauf gewartet, bis der Monat kommt, an dem es im Bezirk weniger als 1000 Arbeitslose gibt. Nach den Lockdowns in der Pandemie rasselten die Zahlen nieder. Und Ende September wurden beim Arbeitsmarktservice (AMS) Lienz nur mehr 636 Menschen ohne Beschäftigung registriert. Um 5,4 Prozent ist die Zahl der Arbeitslosen gegenüber dem September des Vorjahres zurückgegangen.