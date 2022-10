Mit 300 Weidegänsen startete vor drei Jahren das Projekt "Dolomitengans" in Lavant. Die drei Familien Johannes und Sabine Kuenz, Elisabeth und Klemens Kreuzer sowie Florian und Johanna Kuenz wagten sich damals an ein Experiment, dass inzwischen eine Erfolgsgeschichte ist. Zu "Dolomitengans und Co." ist das Unternehmen angewachsen. Inzwischen werden am Simiterhof pro Jahr 1000 Gänse, 600 Freilandenten und 800 Wanderhendln produziert - für die regionale, gehobene Gastronomie in Osttirol und Kärnten, für die Firma Hörtnagl in Nordtirol und für private Genießer, die Geflügel mit Qualität auf ihrem Teller haben wollen.