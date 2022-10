Rudi Anschober hat recht. Auf meine hier veröffentlichte Vorhersage, dass die Grünen nun bald bereits aus der vierten Landesregierung flögen, antwortete er via Twitter, sie seien in Oberösterreich noch in der Regierung, bloß nicht mehr in der Koalition: „Ein nicht unwesentlicher Unterschied.“ Denn dort gibt es wie in Niederösterreich noch ein echtes Proporzsystem. Das heißt: Ab einem gewissen Prozentsatz der Stimmen kommt jede Liste in die Regierung. Deshalb gab es in der Funktionsperiode bis zur Wahl 2021 auch keine Opposition im zuvor nur vier Parteien zählenden Landtag von Oberösterreich.