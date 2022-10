Joast gehört erneut zu den beliebtesten Bäckerein Tirols

Zwei Wochen lang sammelte Falstaff in allen neun Bundesländern Stimmen für die beliebtesten Bäckereien Österreichs. Nun stehen die Publikumslieblinge fest. Meisterbäcker Joast in Lienz schaffte es auf den 4. Platz in Tirol.