Jedes Jahr prämiert der Connoisseur Circle, die führende multimediale Plattform für Luxusreisende, die besten Hotels im deutschsprachigen Raum: Ein Dauergast auf dieser Liste ist das Gradonna****s Mountain Resort mit 42 Châlets am Fuße des Großglockners. Das Vier-Sterne-Superior-Resort überzeugt sowohl Jury als auch die Resort-Gäste mit der imposanten Lage inmitten der Osttiroler Berglandschaft, durch die architektonischen Besonderheiten und wurde so auf den ersten Platz in der Kategorie Boutique- und Designhotel gewählt.