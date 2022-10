Bereits im Kindesalter wusste Sophia Waldauf aus Abfaltersbach, dass sie Skirennläuferin werden will. Mit ihrer rastlosen und niemals ratlosen Art hat sie nie ihre Zielsetzung aus den Augen verloren. Nach dem Besuch der Skimittelschule in Neustift und des Skigymnasiums in Stams ist die Athletin im Europacup unterwegs. Sollte die mittlerweile 21-Jährige dort auf Dauer erfolgreich sein, winkt mit großer Sicherheit ein Platz im Weltcup. "Dann würde mein großer Wunsch in Erfüllung gehen", sagt sie. Die guten Ergebnisse, die sich in Podestplatzierungen, Siegen, olympischen und weltmeisterlichen Medaillen oder Kristallkugeln widerspiegeln würden, wären sozusagen als Draufgabe anzusehen.