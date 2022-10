Die Osttiroler Schulballsaison 2022 ist Geschichte. In den vergangenen vier Wochen haben sich die Maturantinnen und Maturanten der Lienzer Oberstufenschulen in Weltensegler, Geheimagenten und Mexikaner verwandelt. Zum krönenden Abschluss luden die Schüler der HTL und HLW. Bereits zum dritten Mal kooperierten die beiden Schulen und verkauften so mit Leichtigkeit binnen weniger Tage die Dolomitenhalle aus. Den Abend, unter dem Motto "The Show must go on", eröffnete der frisch gebackene PHTL-Direktor Alexander Kröll. Den Ehrenschutz übernahm sein Vorgänger Peter Girstmair.