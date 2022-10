Zwischen 6. und 8. Oktober 2022 stahl ein bisher unbekannter Täter ein vor einem Mehrparteienhaus in der Pattergasse in Matrei abgestelltes schwarz-weiß-rotes Moped der Marke Beta. Dadurch entstand ein Schaden im vierstelligen Eurobereich. Um zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Matrei (Tel. 059133/7234) wird ersucht.