Am 8. Oktober 2022, gegen 15:10 Uhr geriet ein in Gaimberg/Zettersfeld abgestellter Pkw aus bisher unbekannter Ursache in Brand. Das Feuer wurde von der Feuerwehr Thurn und einer Polizeistreife bekämpft und schließlich gelöscht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Personen wurden nicht verletzt. Weitere Ermittlungen zur Brandursache folgen.