Van der Bellen auch in Osttirol klar über der 50-Prozent-Marke

Der Amtsinhaber holte in Osttirol 55,78 Prozent. Platz zwei geht auch im Wahlkreis an Walter Rosenkranz. In Virgen holte der FPÖ-Kandidat die meisten Stimmen. In Osttirol landete Gerald Grosz auf de dritten Platz.