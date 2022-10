Die SPÖ Frauen Bezirk Lienz veranstalteten im Jägerheim Osttirol ein Benefizkonzert zugunsten des Sozialvereins "Lienzer Brücke". Unter dem Motto "Rock meets Benefiz" sorgten drei Osttiroler Rockbands für ein besonderes Konzerterlebnis, das einen Gesamterlös von rund 3000 Euro zugunsten in Not geratener Osttiroler Familien einspielte. Der Verein organisiert Unterbringungen vor Ort für Angehörige von stationär

aufgenommenen Patienten der Innsbrucker Klinik für die Zeit ihrer Behandlung.

"Ich bedanke mich herzlich bei den Musikern GBOnly, The Anvils und Hard Excess für den grandiosen Abend und allen Spendern, Sponsoren und Mithelfenden, die uns so tatkräftig unterstützt haben", freut sich die

Bezirksvorsitzende der SPÖ Frauen Evelyn Müller. Karin Weiskopf nahm den Scheck im Namen der "Lienzer Brücke" mit großer Freude entgegen: "Wir sind dankbar für diese Unterstützung. Damit können wir weiterhin in Not geratenen Osttiroler Familien helfen", erklärt Weiskopf, die den Verein mit ihrem Sohn Alexander leitet.