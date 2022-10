In rund 70 Metern Höhe verrichten sie ihre Arbeit. Die Rede ist von Leitungsbauern. Allein die European Trans Energy GmbH (Europten) beschäftigt 120 Mitarbeiter in Österreich. "70 davon kommen aus Osttirol", sagt Europten-Geschäftsführer Wilfried Rendl. Deshalb errichtet der Spezialist im Bereich Freileitung und Kabel neben dem Hauptstandort in Ennsdorf (Oberösterreich) nun einen weiteren Standort in Osttirol - und zwar in Dölsach. Die Grundsteinlegung für die Niederlassung erfolgte am Freitag.