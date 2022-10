Die Osttiroler sind im österreichischen Fußball ganz vorne dabei – Zumindest was die Fanszene betrifft. Eine Statistik auf Twitter zeigt wöchentlich die meistbesuchten Spiele aller Fußballligen in Österreich. In dieser Tabelle findet man immer wieder Spiele der Osttiroler Unterliga-Vereine Union Matrei, Rapid Lienz, Thal/Assling, Dölsach und Nußdorf/Debant. Vor allem, wenn es zu einem Derby der Mannschaften kommt, sind Zuschauerzahlen im vierstelligen Bereich möglich. Blickt man auf das Wochenende vom 26. bis 28. September, so kann man der Liste entnehmen, dass das Spiel zwischen Matrei und Nußdorf-Debant mit 1100 Zuschauern auf Platz zwölf der "Zuschauertabelle" liegt. Zum Vergleich: Das Derby zwischen dem Innsbrucker AC und Wacker Innsbruck hatte nur knapp tausend Besucher. In derselben Woche kann man Dölsach gegen Rapid Lienz auf Platz 21 wiederfinden.