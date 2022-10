Anfang der Woche wurden 24 Tiroler Schulen im Landhaus in Innsbruck für ihr Engagement sowie eine kompetente und individuelle Ausbildungs- und Berufswahlberatung mit dem Gütesiegel "Berufsorientierung Plus" ausgezeichnet. Unter den ausgezeichneten Schulen befinden sich fünf Osttiroler Mittelschulen - die MS Virgental, die MS Lienz-Nord, die MS Egger-Lienz, die MS Sillian und die Nationalpark-MS Defereggental. Die Schulen dürfen die Auszeichnung drei Jahre lang führen und erhalten Preisgeld in der Gesamthöhe von 5000 Euro. Mit dem Gütesiegel soll die hohe Qualität der Bildungs- und Berufswahlberatung anerkannt und weiter gestärkt werden.

"Ich gratuliere den Schulen mit ihren Vertretern herzlich und bedanke mich für das herausragende Engagement in der Berufsorientierung für Schüler. Gerade in einer Zeit des Fachkräftemangels kann die Wichtigkeit ihrer Beratung für die jungen Menschen nicht hoch genug eingeschätzt werden", sagt die Bildungs- und Arbeitslandesrätin Beate Palfrader. So viele Schulen wie im Schuljahr 2021/22 haben sich noch nie für das Gütesiegel beworben.

Gütesiegel "Berufsorientierung Plus"

Das Gütesiegel ist ein Gemeinschaftsprojekt des Landes Tirol mit der Wirtschaftskammer, der Arbeiterkammer, der Landwirtschaftskammer, dem Österreichischen Gewerkschaftsbund, der Industriellenvereinigung, der Pädagogischen Hochschule und der Bildungsdirektion, das im Schuljahr 2005/06 eingeführt wurde. Ziel ist die Anerkennung qualitativ hochwertiger Bildungs- und Berufswahlberatung an den Schulen und damit verbunden die Motivation zur kontinuierlichen Weiterentwicklung. Seit Einführung der Auszeichnung wurde diese an insgesamt 102 Schulen verliehen.