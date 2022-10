Am Mittwoch, 5. Oktober, war gegen 11 Uhr ein 22-jähriger Österreicher mit Wartungsarbeiten an einem Förderband in einer Firma in Anras beschäftigt. Dabei geriet der Mann mit einer Hand in das Getriebe der Maschine und wurde eingeklemmt. Ein Arbeitskollege verständigte die Rettungskräfte.

Der 22-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Lienz eingeliefert. Im Einsatz standen die Rettung, die Feuerwehr Mittewald sowie die Polizei.