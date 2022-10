New Work. Neue Arbeit. Doch es bleibt noch immer Arbeit. Wie sieht die Berufstätigkeit der Zukunft aus? Welche Ansprüche haben junge Arbeitnehmer? Welche Ansprüche haben moderne Arbeitgeber? Wie lässt sich das Miteinander verbinden? Einigen dieser Fragen ging man beim Unternehmertag in der HAK Lienz nach, wo sich HAK-Schüler und Vertreter der Osttiroler Unternehmen Diogenes, Aberjung, Fitstore24 sowie dem Osttiroler Roten Kreuz austauschten. Im Rahmen dessen präsentierte die Projektgruppe "New Work" mit Anna Auernig, Selina Toch, Selina Hecher und Hannah Breitegger die Ergebnisse aus zwei Umfragen, die sie im Zuge ihrer Diplomarbeit erstellten. Einerseits führten sie in der Fachberufschule Lienz ein Fokusgruppeninterview mit 20 Schülerinnen und Schülern durch sowie eine Online-Umfrage, hauptsächlich unter HAK-Schülern und jungen Menschen unter 30. Rund 300 Beteiligte teilten ihre Ansichten.