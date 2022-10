"Hallo, ich bin gestern von der Filmoor mit einigen Wanderern

bis nach Kartitsch gelaufen und dort zwischenzeitlich auf

Urlaub. Hoffe, dass mich mein Herrl sucht." Dieses vermeintliche Hundezitat liest man derzeit auf der Gemeindehomepage Kartitsch. Ein sehr zutraulicher Border Collie wartet seit einem Hüttenbesuch am Montag auf seine Besitzerin oder seinen Besitzer.

Eine Hundemarke oder ein Halsband trägt der Hund nicht. "Möglicherweise ist er gechippt, aber das müsste der Tierarzt herausfinden", erklärt Amtsleiter Georg Klammer, der den süßen Streuner bereits kennengelernt hat.

Ist er Italiener?

"Vielleicht ist er auch Italiener, das wäre nicht abwegig", rätselt Klammer, zumal die Filmoorhütte am Karnischen Kamm direkt an der österreichisch-italienischen Staatsgrenze situiert ist. Auch wenn der "namenlose" Hund seinen Kartitsch-Urlaub bei seinen derzeitigen Unterkunftgebern genießt, so würde er sich doch über eine Heimkehr zu seinen Besitzern freuen. Über die Telefonnummer der Gemeinde (04848-5248) kann ein Kontakt hergestellt werden.