In der Stadt kannten ihn viele. Robert Steiner war ein Gesicht, das zu Lienz gehörte. Er war es, der 1970 den Dolomitenlauf gegründet hatte. Die Nachricht vom Tod Steiners, der nach kurzer Krankheit verstorben ist, löste große Trauer im Langlauf- und Radsportclub (LRC) Lienzer Dolomiten aus. Diesen Verein hat Steiner im Jahr 1973 ins Leben gerufen. "Als Mitbegründer von Worldloppet und Erfinder des Langlaufsprints, welcher zwischenzeitlich olympisch geworden ist, hat er nicht nur in Osttirol, sondern weltweit Sportgeschichte geschrieben und der Dolomitenstadt zu einem großen Bekanntheit verholfen“, würdigt LRC-Obmann Franz Theurl die großen Verdienste von Robert Steiner. Für seinen Einsatz um den Sport in der Stadt wurde ihm der Sportehrenring verliehen.