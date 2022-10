Nach zweijähriger Bauzeit konnte der Tourismusverband Osttirol mit Freude die Fertigstellung des Projektes "Iseltrail" verkünden. Mit einer Gesamtlänge von 73,7 Kilometern und 2120 Höhenmetern, gliedert sich der Iseltrail von Lienz bis zum arktischen Gletschertor im Nationalpark Hohe Tauern in individuell wählbare Etappen. Am Samstag wurde der "Iseltrail" beim "Iselfest" in St. Johann im Walde beim Gasthof "Moar im Walde" offiziell seiner Bestimmung übergeben.