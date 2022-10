Computeria

Montag, 10. Oktober, Volkshaus Lienz, 16 bis 18 Uhr.

Die Computeria ist ein vom Land Tirol geförderter Lern- und Begegnungsort, an denen ältere Menschen ermutigt werden, sich mit dem Computer und den neuen Technologien aktiv zu befassen.

Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Burnout Beratung

Dienstag, 11. Oktober, Volkshaus Lienz/ 1. Stock, 17 bis 18 Uhr.

Das Lienzer Regionalsekretariat der ÖGB (Österreichischer Gewerkschaftsbund) bietet kompetente, kostenlose und anonyme Burnout und Mobbing Beratung.

Um vorherigen Anmeldung im Sekretariat unter (04852) 621 02 oder vera.mair@oegb.at wird gebeten.

Kunst in Kürze

Mittwoch, 12. Oktober, RLB Atelier Lienz, 19 bis 20 Uhr.



Die etwas andere Führung mit Monika Reindl und Evelin Gander. Neben interessanten Gesprächen und einem Umtrunk stehen die frischen Bilder der Künstlerin Jana Pressler im Mittelpunkt. Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Führung durch die Ausstellung "Blond" von Jana Pressler © KK/Veranstalter

Vorträge Barbara Bachl-Eberhart

Mittwoch, 12. Oktober, Pfarrsaal Matrei, 19.30 Uhr.

Donnerstag, 13. Oktober, Pfarrsaal Innervillgraten, 19.30 Uhr.

Freitag, 14. Oktober, Tirolerhof Dölsach, 20 Uhr.



Die gefragte Vortragende Barbara Bachl-Eberhart hat am eigenen Leib erfahren, wie nah Trauer, Angst, Mut und die Entscheidung zum Glück beisammen liegen. In ihren Vorträgen schenkt sie präzise Einblicke in die Dynamik des Wachstums, das in Krisen wirksam werden kann. Sie spricht über jene Chance, die sich zuerst "Angst" oder "Schicksal" nennt, die sich jedoch in Mut, Demut und authentische Dankbarkeit verwandeln kann.

Keine Anmeldung erforderlich. Beitrag: freiwillige Spende.

Barbara Bachl-Eberhart mit drei Vortägen auf Besuch in Osttirol © KK/Nina Goldnagl

Monatswallfahrt

Donnerstag, 13. Oktober, Pfarrhaus Lavant, 19 Uhr.

Diesen Donnerstag findet die letzte Monatswallfahrt für dieses Jahr statt. Auf den gemeinsamen Weg zur Kirche Maria Lavant wird der Rosenkranz gebetet. Der Wallfahrtsgottesdienst wird vom Seelsorgeraum Lienz Nord gestaltet.

Sternenkinder

Freitag, 14. Oktober, Kindergrab am Lienzer Friedhof, 16 Uhr.

Gedenkfeier für alle Sternenkinder mit musikalischer Begleitung des Ensembles PerSonare. Es wird dazu eingeladen eine Kerze mitzubringen, um sie während der Feier zu entzünden.

Samstag, 15. Oktober, Ort und Zeit wird bei der Anmeldung bekannt gegeben.



Die Selbsthilfegruppe Sternenkinder lädt zu einem gemeinsamen Frühstück/Brunch am Sternenkinder-Gedenktag.

Anmeldung bis Dienstag, 11. Oktober unter 0664-38 56 606 oder (04852) 606-290.

"Zweifel und Glaube"

Freitag, 14. Oktober, Spitalskirche Lienz, 20 Uhr.

Eine quirlige Blockflöte, eine Geige, die sich in eine Viola da Gamba verwandeln kann und ein treues Cembalo treffen sich, um gemeinsam zu musizieren. Veronika Egger, Marianne Bisacchi und Nadia Prousch präsentieren als "La Douceur et l'Esprit" in ihrem Konzert "Zweifel und Glaube. Der Heilige Thomas und seine Kantoren" Werke von Thomaskantoren und berühmten Thomanern. Verstärkung hat sich die Formation mit der Sopranistin Andrea Oberparleiter geholt.

Karten gibt es im Bürgerservicebüro der Liebburg. Info und Reservierung unter www.stadtkultur.at oder (04852) 600-519.

Der Räuber Hotzenplotz

Freitag, 14. Oktober, Tyrolia Buch Lienz, 14.30 Uhr.

Zum 60. Geburtstag des Räubers Hotzenplotz wird zur Mitmachlesung für Menschen ab sieben Jahren in die Buchhandlung Tyrolia geladen. Tolle Geschichten rund um den berühmten Räuber werden vorgelesen und es gibt eine kleine Überraschung zum Mitnehmen.

Der Eintritt ist frei. Anmeldung unter: silvia.baldissera@tyrolia.at

"Alltägliches. Anders."

Freitag, 14. Oktober, Vereinshaus Assling, 19.30 Uhr.

Leuchtende Tropfen, gefrorenen Seifenblasen, eine Skyline aus Heftklammern - der professionelle Hobbyfotograf Günter Bauernfeind präsentiert Dinge des täglichen Lebens aus seiner ganz eigenen Sicht und schafft dadurch überraschende Bilderwelten voller Magie. Mikrokosmen, die dem menschlichen Auge üblicherweise verborgen bleiben, werden in faszinierenden Farben und Formen in Szene gesetzt.

Öffnungszeiten:

Freitag, 14. Oktober, 19.30 Uhr

Samstag, 15. Oktober, 16 bis 21 Uhr

Sonntag, 16. Oktober, 9 bis 18 Uhr

Die Fotografien des Künstlers Günter Bauernfeind sind in Assling ausgestellt © KK/Günter Bauernfeind

M. S.