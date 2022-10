Nun hängt sie offiziell im Gemeindeamt von Hopfgarten im Defereggental, gleich neben den Porträts der Altbürgermeister: Die Siegerurkunde für den Hopfgartner Geigensee bei der Kleine-Zeitung-Platzwahl, die diesmal auf der Suche nach dem "Schönsten Platz am Wasser" war. Der Hofpgartner Geigensee kristallisierte sich schnell als Topfavorit heraus und sollte die Führungsposition bis zum Schluss nicht mehr verlieren. Nicht ganz unbeteiligt an der hohen Votingsumme für den idyllischen Bergsee im Osttiroler Defereggental dürfte wohl ein Bier sein. Und nicht nur irgendein Hopfengetränk, sondern jenes mit Namensgleichheit: Das Geigenseer Bier, das erst seit etwas mehr als einem Jahr in Hopfgarten gebraut wird, sich jedoch bereits großer Beliebtheit in und außerhalb des Bezirkes erfreuen darf.

Deshalb war es für die Bierbrauer rund um Braumeister Bastian Stolz Ehrensache, zum Voting aufzurufen. Und es hat sich ausgezahlt: "Ihr wart weit vorne in Osttirol und seid sogar kärntenweit auf dem dritten Platz – und das sogar, obwohl Kärnten so viele Seen und schöne Plätze am Wasser hat", sagte Redakteurin Michaela Ruggenthaler in einer kurzen Laudatio. "Aber vielleicht gibt es nicht so schöne Bergseen", warf Bürgermeister Markus Tönig ein, der selbst über die gemeindeeigene App zum Voting aufrief. Der Bürgermeister sei ganz stolz auf das Ergebnis und die Wertschätzung dieses einzigartigen Deferegger Juwels, das nicht nur für Touristen, sondern auch für Einheimische ein unglaubliches "Kraftplatzerl" ist. Müssen die Hopfgartner jetzt Angst haben, dass ihr Geigensee bald kein Geheimplatz mehr ist? "Das glaube ich jetzt weniger. Aber seit Beginn der Platzwahl war es wirklich spürbar, dass mehr Leute Richtung Geigensee gewandert sind", sagt Tönig.