Beim letzten Ranggeln auf Salzburger Boden in Bramberg erzielten die Sportler erneut sehr gute Ergebnisse. In den Schülerklassen bis zehn Jahren erkämpfte sich Michael Mariner den dritten Platz vor seinem Vereinskollegen Sandro Wibmer, der Vierter wurde. In der höchsten Schülerklasse bis 14 Jahren konnte sich Matthäus Gander mit drei Siegen und einem Remi den Tagessieg erkämpfen. In der Meisterklasse I holte sich erstmals Kevin Holzer den Tagessieg nach vier harten Kämpfen.

Beim Hogmoarbewerb der Schüler von 27 Startern konnte sich Matthäus Gander bei all seinen Kämpfen durchsetzen und wurde heuer erstmals Schülerhogmoar. Sein Vereinskollege Gabriel Mariner wurde im selben Bewerb Dritter. Zum ersten Mal als Hogmoarsieger in der Allgemeinen Klasse feiern ließ sich Kevin Holzer, der mit viel Kampfgeist und großartiger Technik seine Gegner wie Josef Mair, Martin Pirchner und Christoph Eberl souverän auf die Matte legte.