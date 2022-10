Bisher unbekannte Täter brachen am Sonntag im Zeitraum von 11 bis 14.30 Uhr im Bezirk Lienz auf verschiedenen Parkplätzen insgesamt sechs abgestellte Pkw auf und eigneten sich dort befindliche Wertgegenstände wie Bargeld, Taschen, Smartphones an. Die Tatorte erstrecken sich vom Felbertauern bis Dölsach. Vermutlich dieselbe Täterschaft entwendete im Bereich Dölsach eine an einem Selbstbedienungsstand angebrachte Handkasse. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.