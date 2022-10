Wie würden Sie die Beziehungen zwischen Süd- und Osttirol auf wirtschaftlicher Ebene beschreiben?

Michl Ebner: Sie sind ausgezeichnet. So zählen zu den größten Arbeitgebern Osttirols auch Südtiroler Betriebe wie die Unternehmen Durst oder Loacker. Darüber hinaus arbeiten zahlreiche Osttiroler in Südtirol und umgekehrt auch viele Südtiroler in Osttirol. Der Bezirk Lienz und seine Betriebe sind ein wichtiger Partner für Südtirols Wirtschaft.