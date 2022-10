Das Thema "altes Sillianer Hallenbad" gleicht fast schon einer unendlichen Geschichte. 2009 wurde das in die Jahre gekommene Hallenbad geschlossen. Neubau und Sanierungen standen ebenso im Raum, wie ein Hotel mit Hallenbad. Und auch im Gemeinderat war dieses Thema ein Dauerbrenner. 2012 begrub der Gemeinderat unter dem damaligen Bürgermeister Erwin Schiffmann die Hoffnungen auf einen Neu- oder Umbau der Schwimmstätte endgültig. Weitere sieben Jahre später wurde unter Alt-Bürgermeister Hermann Mitteregger mehrheitlich beschlossen, dass die Bad-Ruine endlich dem Erdboden gleichgemacht wird. Wegen "Gefahr in Verzug", wie es damals hieß. Er kündigte an, dass der Abriss Anfang 2020 vonstattengehen soll. Mittlerweile sind wieder drei Jahre vergangen. Passiert ist noch immer nichts.