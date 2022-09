Am 29. September, gegen 11.30 Uhr, führte ein 24-jähriger Betriebselektriker im Firmengelände in Heinfels Reparaturarbeiten an einem Auslaufband durch. Nach bisherigen Ermittlungen dürfte er dabei abgerutscht sein und sich mit dem Arbeitsgerät Verletzungen unbestimmten Grades am rechten Zeigefinger zugefügt haben. Nach Erstversorgung durch die Rettung wurde er ins Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert.