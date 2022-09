Wenn man einen Gipfel erreicht, sucht man sich den nächsten. Und diesen hat Michael Hohenwarter als Geschäftsführer beim Regionsmanagement Osttirol (RMO) offensichtlich erreicht. Er verlässt das RMO. "Ich will mich beruflich umstrukturieren", sagt der gebürtige Villacher, der im Jänner 2013 seine Tätigkeit als Geschäftsführer des RMO aufnahm. Nun sei es Zeit für eine "berufliche Umstrukturierung". Mehr wollte er allerdings nicht verraten. Nur so viel: "Ich werde in Osttirol bleiben".