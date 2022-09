Sie dürfen sich glücklich schätzen. Nach sechs Semestern voller Herausforderungen haben sie ihren „Bachelor of Science in Health Studies“ in der Tasche: Die 20 Absolventen des ersten Jahrganges des Studienganges „Gesundheits- und Krankenpflege“ der FH Gesundheit in Lienz. Die Pflegekräfte mit akademischer Reife sind die ersten, die von Beginn bis Ende ihres Studiums in Lienz studierten - also wenn sie nicht gerade im Distance Learning waren. „Ihr habt wahrlich kein einfaches Studium hinter euch gebracht und dabei rede ich nicht einmal vom Inhaltlichen“, sagte FH-Standortleiter Stefan Ebner, der die Absolventen fortan als „Kollegen“ sieht. Ebner erinnerte an äußere Faktoren wie Wetterextreme 2019 oder die Pandemie.