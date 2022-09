Am 16. September wurden erneut die Dr.-Hans-Riegel-Fachpreise für herausragende vorwissenschaftliche Arbeiten im Bereich der Naturwissenschaften verliehen. Dies geschah in Kooperation der Kaiserschild-Stiftung und mit dem Institut für Fachdidaktik der Universität Innsbruck. Unter den insgesamt 53 Einsendungen aus ganz Tirol und Vorarlberg konnten vier Maturanten des Bundesgymnasiums Lienz überzeugen.

Die Jurorinnen und Juroren aus den Fachdisziplinen Biologie, Chemie, Geografie, Informatik, Mathematik und Physik prämierten die Arbeiten in einem mehrstufigen Auswahlverfahren. Für die vier Osttiroler Absolventen und die Professoren, die sie zur Matura führten, lohnte sich die Anreise.

Spitze in Mathematik, Physik und Informatik

Lukas Mellitzer schrieb im Fach Informatik über "Grundlagen, Gewinn und Gefahren der 5G-Technologie". In Mathematik verfasste David Blaßnig eine Arbeit über "Fraktale Strukturen und ihr Vorkommen in der Natur". In diesem Fachbereich wurde auch Laura Schneider für ihre Arbeit mit dem Titel "Manipulation von Statistiken durch verschiedene Methoden" prämiert.

Paul Rohracher machte sich an die Grundlagen der Physik und schrieb über "Spielzeugkreisel anhand von ausgewählten Beispielen und ihre physikalischen Eigenschaften". Sie alle wurden bei der Siegerehrung auf die Bühne geholt und freuten sich über die Preise.

Die Schulgemeinschaft des Lienzer Gymnasiums gratuliert ihnen zu den verdienten Auszeichnungen.