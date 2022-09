Was tun, wenn es in der Seele wehtut? Um Menschen mit psychischen Erkrankungen und deren Angehörigen das "Hilfe annehmen" zu erleichtern, wurde am Mittwoch nach Innsbruck, Imst und Wörgl das Psychosoziale Zentrum (PSZ) in Lienz vom Land Tirol eröffnet. "Wir verstehen uns als erste niederschwellige Anlaufstelle für Menschen in der Krise und deren Angehörige“, sagt Michael Wolf, Geschäftsführer der Psychosozialen Zentren.