Im Rahmen des aktuellen "Bewusst gesund"-Schwerpunkts "Risiko Übergewicht" geht Barbara Stöckl in "Stöckl live" am Mittwoch, dem 28. September 2022, um 20.15 Uhr in ORF2 mit einem Team von Expertinnen und Experten Ursachen und Gefahren von Übergewicht auf den Grund und beantwortet Fragen dazu. Zu Gast sind: Universitätsprofessor Siegfried Meryn, Leiter der ORF-"Bewusst gesund"-Initiative, Barbara Andersen, Klinische- und Gesundheitspsychologin und Leiterin der adipositaschirurgischen Selbsthilfegruppe im AKH, Ernährungsberaterin Ursula Vybiral und ORF-Vorturner Philipp Jelinek.

Gefahren und Risiken von Übergewicht

Beim ersten Programmpunkt "Übergewicht – na und?" können Osttirolerinnen und Osttiroler eine bekannte Persönlichkeit aus dem Bezirk, im Gespräch mit Barbara Stöckl, erspähen: "Schnitzelwirtin" Beatrix Erler aus Lienz, besser bekannt als "Trixi", hat heute kein Problem mehr mit ihrem Übergewicht. Sie hat bereits einige Abnehmversuche hinter sich, gut ging es ihr damit jedoch nie. Inzwischen hat sie ihr Übergewicht akzeptiert und sagt von sich, dass sie aufgrund dessen keinerlei Einschränkungen verspürt. Im Herbst bekommt sie jedoch neue Kniegelenke. Im weiteren Verlauf werden rund um das Thema Übergewicht auch die Themenschwerpunkte Psyche, Operationen, Yogakurse und Krankheiten sowie Übergewicht bei Kindern behandelt. Auch Andi Ogris, ehemaliger Fußballnationalspieler, erzählt, wie er durch eine Ernährungsumstellung wieder drei Jeansgrößen verlor und sich heute wieder ab und zu ein Schnitzel erlauben darf.

Per E-Mail an stoeckl-live@orf.at oder via Telefon-Hotline 0800 22 69 45 haben die Zuseherinnen und Zuseher auch während der Sendung die Möglichkeit, Fragen direkt an Fachleute der Österreichischen Gesundheitskasse zu stellen.