Man soll das Fell des Bären nicht verteilen, bevor er erlegt ist: Trotz aller Probleme mit Beutegreifern gilt dieser politische Rat aktuell vor allem für die Koalitionsbildung in Tirol. Doch die Zeichen stehen für eine Neuauflage von Schwarzrot. In dieser Kombination wurde nach der Abschaffung des Proporzes schon von 1999 bis 2013 regiert. Damals war es die vorherrschende Partnerschaft in Österreich, heute existiert sie regional sonst nur noch in der Steiermark und – umgekehrt als Rotschwarz – in Kärnten.