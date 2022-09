Eine Dolomiti Live-Studie zeigt die Hintergründe zur Politikverdrossenheit der Osttiroler. Während die Demokratie als System nach wie vor als am lebenswertesten betrachtet wird und selbst Kritiker sie lieber weiterentwickeln als abschaffen wollen, ist die Geduld mit den Parteien stark gesunken. Der Vorwurf, so zeigt das Ergebnis der Osttiroler Demokratiegespräche, lautet, dass sich die Politiker, aber noch mehr die Parteien, zu sehr mit sich selbst beschäftigen, anstatt der Bevölkerung zuzuhören.

Die positive Nachricht ist jedoch, dass es ausreichend Motivation gibt, sich für das demokratische Miteinander zu engagieren - allerdings nicht über Parteien. So wollen die Osttiroler politisch mehr involviert und vor allem gefragt werden. Man ist bereit, Ideen einzubringen, so der Tenor der befragten Bürger. Zugleich zweifelt man daran, dass man gehört werde oder eigene Ideen umgesetzt würden, weil der klare Eindruck besteht, dass weit mehr auf die eigene Klientel als auf die Bedürfnisse der Region geachtet würde. Neue Projekte, so die Erfahrung dieser Bürger, würden eher an "Freunde" gegeben.

Das grenzüberschreitende Interreg CLLD Dolomiti Live Projekt "Was bedeutet Demokratie für mich?" wurde vom Regionsmanagement Osttirol (RMO) getragen und von der Universität für Weiterbildung Krems durchgeführt. Die Studie steht in ihrer Erstversion zum Download bereit unter: www.rmo.at

Neuer Dolomiti Live Partnerschaftsvertrages

Im Austausch mit den Menschen in der grenzübergreifenden Region und EU-Fördermitteln werden Osttirol, das Südtiroler Pustertal und das Alto Bellunese zudem noch enger zusammenrücken. Nach einer intensiven "Interreg CLLD Dolomiti Live" Programmperiode in den vergangenen sieben Jahren, wurde am 22. September der Grundstein für die kommende Förderperiode gelegt, die 2023 starten wird. Basis für die zukünftige Zusammenarbeit ist die neue Dolomiti Live Strategie. Sie umfasst rund 90 Seiten und wurde unter breiter Einbindung der Menschen aus der Region erarbeitet.